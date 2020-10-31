Активность избирателей на парламентских выборах в Грузии к полудню приблизилась к 20%

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии на 12:00 составила 19,41%, проголосовали 681 тыс. 583 избирателя, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Она отметила в субботу на брифинге, что к этому часу выборы проходят в спокойной обстановке, без каких-либо грубых нарушений.