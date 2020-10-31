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Дальнее зарубежье 31.10.2020 16:18

Беспорядки произошли в Барселоне на акции против связанных с COVID-19 ограничений

Несколько сотен человек вступили в столкновения с полицией в Барселоне, выражая протест против ограничений, введенных для борьбы против коронавируса COVID-19, сообщает в субботу газета "Паис".

Беспорядки начались в пятницу вечером, когда группа молодых людей начала бросать в сторону полиции камни и петарды. В СМИ также появились кадры, на которых видно, как хулиганы разбивают витрину магазина, а затем - выносят из него товар: велосипеды.

В итоге полиция задержала 12 участников беспорядков, двое из них - несовершеннолетние.

Командующий полицией Барселоны Пере Феррер назвал участников беспорядков "очень агрессивными и организованными членами ультраправых группировок".

Беспорядки в ночь на субботу произошли и в некоторых других городах Испании, в частности, в Бургосе.

Испания, как и многие другие страны Европы, в настоящее время стремится замедлить быстрое распространение коронавирусной инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]