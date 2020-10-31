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Транспорт и связь 31.10.2020 17:38

Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года

Мини-вокзал строится на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Черкизово", он будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь Московского центрального кольца, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый вокзал частично разгрузит Курский вокзал и позволит соединить его с маршрутами Московских центральных диаметров "МЦД-2" и будущего "МЦД-4", - сказал Бочкарев журналистам в субботу.

По его словам, сейчас ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК (Московское центральное кольцо) и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.

"Для их пропуска будет задействован третий главный путь МЦК", - добавил он.

Ранее руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов сообщал, что в Москве планируется создать два новых железнодорожных вокзала.

"В настоящее время прорабатывается возможность формирования двух новых железнодорожных вокзалов на территории Москвы - Южного и Восточного. Необходимость крупных транспортных хабов на этих направления железной дороги назрела и отвечает перспективам развития столичного транспортного узла", - рассказал Власов.

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Тэги: МОСКВА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОКЗАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]