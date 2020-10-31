Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года

Мини-вокзал строится на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Черкизово", он будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь Московского центрального кольца, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Новый вокзал частично разгрузит Курский вокзал и позволит соединить его с маршрутами Московских центральных диаметров "МЦД-2" и будущего "МЦД-4", - сказал Бочкарев журналистам в субботу.
По его словам, сейчас ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК (Московское центральное кольцо) и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.
"Для их пропуска будет задействован третий главный путь МЦК", - добавил он.
Ранее руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов сообщал, что в Москве планируется создать два новых железнодорожных вокзала.
"В настоящее время прорабатывается возможность формирования двух новых железнодорожных вокзалов на территории Москвы - Южного и Восточного. Необходимость крупных транспортных хабов на этих направления железной дороги назрела и отвечает перспективам развития столичного транспортного узла", - рассказал Власов.
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