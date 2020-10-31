В Белоруссии за сутки выявлено 983 новых случая заражения COVID-19, скончались три пациента - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 31 октября зарегистрированы 98 тыс. 482 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 983 случая против 970 за предыдущие, сообщили в Минздраве страны.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 980 пациентов (на 30 октября - 977) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 31 октября выздоровели и выписаны 86 тыс. 663 пациента (на 30 октября - 85 тыс. 982), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 651 человек.
Всего проведено 2 млн 495 тыс. 602 теста (на 30 октября - 2 млн 470 тыс. 207).
В Баку считают недопустимым обстрелы из Армении позиций ВС Азербайджана
Эксперт исключает военное вмешательство России в конфликт в Карабахе
В Карабахе на стороне Армении воюют члены Рабочей партии Курдистана, переброшенные из Сирии и Ирака - помощник президента Азербайджана
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
Petrobras в III кв. сократила убыток с $9,7 млрд до $236 млн
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19, 12 человек скончались
В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса
Половина рабочих мест в туризме находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19 - WTTC
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение