В Белоруссии за сутки выявлено 983 новых случая заражения COVID-19, скончались три пациента - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 31 октября зарегистрированы 98 тыс. 482 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 983 случая против 970 за предыдущие, сообщили в Минздраве страны.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 980 пациентов (на 30 октября - 977) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 31 октября выздоровели и выписаны 86 тыс. 663 пациента (на 30 октября - 85 тыс. 982), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 651 человек.

Всего проведено 2 млн 495 тыс. 602 теста (на 30 октября - 2 млн 470 тыс. 207).