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СНГ 31.10.2020 15:40

В Белоруссии за сутки выявлено 983 новых случая заражения COVID-19, скончались три пациента - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 31 октября зарегистрированы 98 тыс. 482 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 983 случая против 970 за предыдущие, сообщили в Минздраве страны.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 980 пациентов (на 30 октября - 977) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 31 октября выздоровели и выписаны 86 тыс. 663 пациента (на 30 октября - 85 тыс. 982), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 651 человек.

Всего проведено 2 млн 495 тыс. 602 теста (на 30 октября - 2 млн 470 тыс. 207).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]