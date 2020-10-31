В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 095 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 55 тыс. 269, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 022 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 730.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 43 тыс. 543 человек (+547 за сутки).

В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 10 тыс. 996 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11,441 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 352 тыс. 907 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде