ВС Азербайджана уничтожили в субботу 3 танка противника - Минобороны

ВС Азербайджана в первой половине дня в субботу уничтожили 3 танка противника, сообщает Минобороны Азербайджана.

"31 октября в первой половине дня в результате ударов азербайджанской армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника. Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО "Град", 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, а также большое количество живой силы ВС Армении", - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде