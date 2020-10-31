ВС Армении в субботу выпустили более 300 снарядов по населенным пунктам Азербайджана

ВС Армении, несмотря на договоренности, достигнутые в Женеве, продолжают подвергать ракетно-артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"ВС Армении обстреляли территории Тертерского, Агдамского, Геранбойского и Агджабединского районов из тяжелой артиллерии и другого огнестрельного оружия", - говорится в заявлении Гаджиева.

По словам помощника президента, с 06:00 до 12:00 в субботу ВС Армении было выпущено более 300 снарядов по 32 населенным пунктам Азербайджана, в том числе 6 поселкам и 26 селам Азербайджана.

Х.Насирзаде