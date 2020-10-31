США в ноябре запустят на орбиту три разведывательных спутника

Соединенные Штаты планируют в ноябре вывести на орбиту три тяжелых спутника в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), следует из данных специализированного издания Spaceflight Now.
В частности, 3 ноября компания United Launch Alliance (ULA) готовится осуществить запуск ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником NROL-101. По имеющимся данным, он является спутником радиолокационной разведки Topaz Block II.
Затем компания ULA должна будет запустить ракету Delta IV со спутником NROL-44. По словам бывшего сотрудника NASA Дэвида Бейкера, знакомого с программой NRO, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion, также известного как Mentor или Advanced Orion - серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки.
ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.
Стоимость каждого из этих двух многотонных аппаратов оценивается в миллиард долларов.
Еще один разведывательный спутник - NROL-108, будет запущен ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника данных нет. Предполагается, что он является однотипным со спутником NROL-76, который был запущен компанией SpaceX в 2017 году. NROL-76 был построен компанией Ball Aerospace, которая изготавливает аппараты оптической и радарной разведки.
Все три старта планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Кроме того, 4 ноября компания SpaceX готовится осуществить запуск ракеты Falcon 9 с четвертым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США.
Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру. Стоимость одного аппарата оценивается в $577 млн.
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