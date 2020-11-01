Число инфицированных COVID-19 в Таджикистане превысило 11 тыс

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 40 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 11 тыс. 17, сообщили "Интерфаксу" в субботу вечером в пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Накануне сообщалось о 38 новых больных за сутки. Число излечившихся достигло 10 тыс. 233 человек (+51 за сутки).

Минздрав не сообщил о фактах смерти, связанных с коронавирусом за прошедшие сутки, с начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 82 человек.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом 30 апреля.