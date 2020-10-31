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Дальнее зарубежье 31.10.2020 23:01

Посольство Франции глубоко обеспокоено угрозами в адрес французов в РФ, призывает российские власти выступить с их осуждением

Посольство Франции в Москве обеспокоено угрозами, поступающими в адрес французских граждан, находящихся на территории России, проинформировано об этом российские власти.

"Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением", - говорится в распространённом в субботу сообщении французской дипмиссии.

"Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", - подчеркнули в посольстве.

29 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что всем гражданам Франции, находящимся за рубежом, были отправлены сообщения о возросшем уровне угрозы.

Ранее, 29 октября во Франции в городе Ницца в 09:00 по местному времени исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. По последним данным, три человека погибли - сторож и две женщины, несколько ранены. Нападавший задержан. Он ранен и доставлен в госпиталь.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что нападение совершил радикализированный мусульманин, который "кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания". "Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - подчеркнул мэр.

Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах Акбар".

Также в четверг неизвестный напал на охранника консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил его.

29 октября 2020 года мусульмане по всему миру отмечали день рождения пророка Мухаммеда.

Похожий инцидент произошел ранее, 16 октября, близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил учителя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры французского сатирического журнала "Шарли Эбдо" на мусульманского пророка Мухаммеда.

После недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли Эбдо" отношения страны с мусульманскими общинами и странами обострились.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦУЗЫ, УГРОЗЫ, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]