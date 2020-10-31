ВС Азербайджана уничтожили армянскую разведывательно-диверсионную группу - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении армянской разведывательно-диверсионной группы.
“В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники противника с живой силой в направлении наших позиций. Стало известно, что разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации. Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством. Наблюдалось также, что члены группы погрузились во второй автомобиль марки «Камаз», чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19, 12 человек скончались
В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса
Половина рабочих мест в туризме находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19 - WTTC
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Неизвестный тяжело ранил православного священника близ церкви в Лионе
Грузинский премьер оценил прошедшие в Грузии выборы как демократические и свободные
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах в Грузии более 50% голосов - экзит-полы
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение