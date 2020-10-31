Белоруссия с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

"С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета в субботу.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина Беларуси №624 от 30 октября 2020 года.

Согласно документу, ограничения не распространяется на иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам; глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси.

Кроме того, запрет не будет касаться граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Беларуси в Россию.

Также ограничения не касаются водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений; членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пропускать через границу будут и иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории страны; иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Беларуси; иностранцев, следующих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника; иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации; иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с соглашением между правительством Беларуси и кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС.

На лиц, прибывающих через Национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.

Между тем 29 октября Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины".