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Дальнее зарубежье 31.10.2020 21:30

Неизвестный тяжело ранил православного священника близ церкви в Лионе

Православный священник получил огнестрельное ранение в субботу вечером во французском городе Лион, сообщает местное телевидение.

По первым данным, речь идет о гражданине Греции. Он закрывал церковь, когда по нему открыл огонь неизвестный мужчина.

Стрелок скрылся с места происшествия.

Согласно первым данным, он вел огонь из обреза, сделанного из охотничьего ружья.

В МВД Франции предупредили в твиттере, что в седьмом округе Лиона проходит полицейская операция. "На место происшествия прибыли силы безопасности, район оцеплен", - отмечается в сообщении.

Ранение священника - достаточно тяжелое: две пули попали ему в печень, сообщают французские СМИ. Пострадавший госпитализирован.

Ранее на этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трех человек в церкви в Ницце. После этого власти ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ, СТРЕЛЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]