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Регион 31.10.2020 22:00

Саакашвили назвал триумфом грузинской оппозиции итоги выборов в парламент и отказался от претензий на премьерский пост

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ссылаясь на данные экзит-полов, где партия "Единое национальное движение" заняла второе место, поздравил оппозиционные силы с победой на состоявшихся в субботу парламентских выборах, отметил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

"В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетом только наша партия "Единое национальное движение" получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили", - сказал Саакашвили при включении в эфир оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

"В этих условиях это очень большой триумф оппозиционных сил. Сейчас наша главная задача сформировать правительство национального единства с другими оппозиционными партиями", - подчеркнул Саакашвили.

Он заявил и о том, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

По данным экзит-пола, заказанного телеканалом "Мтавари архи" французской компании IPSOS, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", на второе место вышла партия "Единое национальное движение", получившая 33% голосов избирателей.

Ранее в субботу после завершения процесса голосования лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, не дожидаясь предварительных официальных данных подсчета голосов избирателей и ссылаясь на предварительные данные экзит-полов, поздравил сторонников партии с победой на парламентских выборах.

"Мы должны поблагодарить наших избирателей, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, молодежи, вы принесли эту победу", - заявил Иванишвили, обращаясь к представителям партии, собравшимся возле центрального офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

По предварительным данным ряда экзит-полов, правящая партия набрала более 50% голосов избирателей.

Глава грузинского правительства Георгий Гахария оценил прошедшие в Грузии парламентские выборы как демократические и свободные.

"Все вместе, на фоне пандемии, провели достойные примера свободные, открытые и демократические выборы. (...) Грузия показала всему миру, что является неотъемлемой частью европейской цивилизации и заслуживает достойное место в большой европейской семье", - написал Гахария в субботу вечером на своей странице в Фейсбуке.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, СААКАШВИЛИ


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