SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует в ноябре запустить на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 во второй половине ноября с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде. Точная дата пока не объявлена.

Это будет уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 893 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.