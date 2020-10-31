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Дальнее зарубежье 31.10.2020 23:29

SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует в ноябре запустить на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 во второй половине ноября с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде. Точная дата пока не объявлена.

Это будет уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 893 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]