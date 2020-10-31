Белорусские силовики ищут диверсантов близ украинской границы

Комитет госбезопасности Белоруссии после задержания на днях близ границы с Украиной четверых анархистов заявил, что у него есть данные о других подобных "диверсионных группах".
"Комитет госбезопасности обладает информацией об иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - сказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в субботу в эфире телеканала СТВ, комментируя задержание на белорусско-украинской границе четверых анархистов.
Как сообщалось, на белорусско-украинской границе 28 октября в районе населенного пункта Забозье Ельского района белорусские пограничники задержали "группу радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения". Позже государственные СМИ назвали их имена Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Артем Резанович, Сергей Романов.
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский ранее сообщил, что у них было обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, холодное оружие, специальная экипировка и другое снаряжение.
В свою очередь Бычек в субботу заявил, что формирование задержанной группы анархистов "происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич". "Встретившись в городе Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - добавил Бычек. По его словам, задержанные имели диверсионную подготовку: "обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мерами конспирации". По территории Беларуси группа перемещалась по ночам.
Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" ранее сообщал о задержании Олиневича и Резановича. По данным правозащитников, сейчас все задержанные находятся в СИЗО КГБ.
"Резанович смог позвонить родственникам и сообщить, что им предъявляют обвинение по ст. 289 (акт терроризма) и ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатыми веществ). "Первоначально сообщалось, что Олиневич въезжал в Беларусь. Но в реальности оказалось, что его задержали на выезде из страны", - говорится в сообщении правозащитников.
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