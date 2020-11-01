Жители Австрии с 3 ноября вернутся на самоизоляцию из-за COVID-19

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что решил с 3 ноября объявить в стране облегченный режим самоизоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.
"Со вторника, 3 ноября, Австрия возвращается на "локдаун", чтобы сдержать пандемию COVID-19", - сказал он.
Планируется, что новые меры продлятся до 30 ноября.
Подготовленные меры предусматривают, что населению будет запрещено, за некоторыми исключениями, покидать дома с 20:00 до 6:00. Курц пояснил, что во время такого комендантского часа людям, тем не менее, разрешат перемещаться по работе и даже ходить на прогулки.
Ресторанам будет разрешено готовить пищу только на вынос. Отели продолжат работать в крайне ограниченном объеме. Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить работу.
Школы пока что продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.
"У Австрии - одна из лучших систем здравоохранения в мире, однако и ее возможности не безграничны", - предупредил Курц.
А Австрии за сутки зафиксировали 5 349 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с момента начала пандемии - более 100 тыс.
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