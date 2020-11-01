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Карабахский конфликт 01.11.2020 08:19

ВС Азербайджана уничтожили 18 единиц армянской военной техники - Минобороны

В ходе боевых столкновений в субботу и в ночь на воскресенье в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами азербайджанская армия уничтожила 18 единиц армянской военной техники, сообщает Минобороны Азербайджана.

В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 Град, 8 различных видов пушек, 2 мачты связи и 5 единиц автомобильной техники противника”, - отмечается в сообщении.

Помимо этого Минобороны сообщает, что боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта.

“Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие потери”, - подчеркивает Минобороны.

Согласно информации, в настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, БОИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]