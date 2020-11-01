ВС Азербайджана уничтожили 18 единиц армянской военной техники - Минобороны

В ходе боевых столкновений в субботу и в ночь на воскресенье в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами азербайджанская армия уничтожила 18 единиц армянской военной техники, сообщает Минобороны Азербайджана.

“В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 Град, 8 различных видов пушек, 2 мачты связи и 5 единиц автомобильной техники противника”, - отмечается в сообщении.

Помимо этого Минобороны сообщает, что боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта.

“Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие потери”, - подчеркивает Минобороны.

Согласно информации, в настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта.

Х.Насирзаде