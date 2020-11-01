Саакашвили призвал сторонников грузинской оппозиции к созданию правительства национального единства

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционные силы к "массовой мобилизации" с утра воскресенья.

"Сейчас не время стоять в стороне. Или мы все вместе создаем правительство национального единства, или мы теряем страну", - заявил Саакашвили утром в воскресенье в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Как сообщалось, правящая партия "Грузинская мечта" после обработки в ЦИК 52,59% голосов избирателей получает на парламентских выборах 49,73%, партия "Единое национальное движение" - 25,56%.

Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Лидеры оппозиционных партий намерены просить международных наблюдателей не признавать парламентские выборы в Грузии легитимными, объявили о сборе своих сторонников в 16:00 воскресенья на проспекте Руставели в Тбилиси.