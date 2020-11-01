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Регион 01.11.2020 08:45

Саакашвили призвал сторонников грузинской оппозиции к созданию правительства национального единства

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционные силы к "массовой мобилизации" с утра воскресенья.

"Сейчас не время стоять в стороне. Или мы все вместе создаем правительство национального единства, или мы теряем страну", - заявил Саакашвили утром в воскресенье в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Как сообщалось, правящая партия "Грузинская мечта" после обработки в ЦИК 52,59% голосов избирателей получает на парламентских выборах 49,73%, партия "Единое национальное движение" - 25,56%.

Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Лидеры оппозиционных партий намерены просить международных наблюдателей не признавать парламентские выборы в Грузии легитимными, объявили о сборе своих сторонников в 16:00 воскресенья на проспекте Руставели в Тбилиси.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]