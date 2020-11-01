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Здравоохранение 01.11.2020 10:35

Медики Киргизии зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом за последние сутки, пять человек скончались

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 565 новых случаев коронавирусной инфекции, что значительно превышает показатель заболеваемости предыдущего дня - 484 заразившихся, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число подтвержденных заражений и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 59 тысяч 443. Число выздоровевших составило 50 тысяч 409 человек (+426 за сутки).

По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано пять летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Всего в Киргизии с начала пандемии коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 150 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]