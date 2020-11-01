Медики Киргизии зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом за последние сутки, пять человек скончались

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 565 новых случаев коронавирусной инфекции, что значительно превышает показатель заболеваемости предыдущего дня - 484 заразившихся, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число подтвержденных заражений и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 59 тысяч 443. Число выздоровевших составило 50 тысяч 409 человек (+426 за сутки).

По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано пять летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Всего в Киргизии с начала пандемии коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 150 человек.