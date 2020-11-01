В Казахстане продолжается рост случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике был выявлен 461 заболевший. 29 октября сообщалось о 268 новых случаях инфицирования, 28 октября - о 148.

Минздрав Казахстана сообщил еще о четырех летальных случаях от коронавируса. Таким образом, число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 1852.

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4166 человек, среди которых 330 детей", - сообщается в сводке Минздрава.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 216 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели 77 человек и один умер, информирует пресс-служба Минздрава.

Сутками ранее в стране было выявлено 172 случая коронавирусной пневмонии с отрицательным ПЦР и два летальных исхода от нее.