ВС Армении открыли огонь по позициям Азербайджана на госгранице - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстрелах армянскими ВС позиций азербайджанской армии на госгранице.
“ВС Армении подвергли обстрелу позиции подразделений армии Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие. В ночь на 1 ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении противником были обстреляны позиции наших армейских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана”, - сообщает Минобороны.
Х.Насирзаде
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
Медики Киргизии зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом за последние сутки, пять человек скончались
Число инфицированных COVID-19 в Таджикистане превысило 11 тыс
Белоруссия с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Молдавии стартовали президентские выборы
Саакашвили призвал сторонников грузинской оппозиции к созданию правительства национального единства
Жители Австрии с 3 ноября вернутся на самоизоляцию из-за COVID-19
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение