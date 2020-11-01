ВС Армении открыли огонь по позициям Азербайджана на госгранице - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстрелах армянскими ВС позиций азербайджанской армии на госгранице.

“ВС Армении подвергли обстрелу позиции подразделений армии Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие. В ночь на 1 ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении противником были обстреляны позиции наших армейских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана”, - сообщает Минобороны.







Х.Насирзаде