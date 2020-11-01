В Молдавии стартовали президентские выборы

В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии, в 7.00 (9.00 Баку) открылись все 2004 избирательных участка, открытых по всей стране. Участки будут принимать избирателей до 21.00. Еще 139 участков будут открыты за рубежом, в том числе в Российской Федерации.

По решению Центризбиркома, из 2143 участков 42 открыты для граждан Молдавии с правом голоса, проживающих в Приднестровье. Они будут открыты в Кишиневе, Бельцах, а также в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от административной границы с Приднестровьем.

Центральная избирательная комиссия Молдавии ввела в день 1 ноября ограничения на передвижение пассажирского транспорта с целью недопущения организованного подвоза избирателей к избирательным участкам. Так, Национальное агентство транспорта 1 ноября будет осуществлять проверку транспорта, запретив перевозку пассажиров автомобилями и микроавтобусами с количеством мест более восьми. В этот день перевозка пассажиров разрешена только рейсовыми автобусами и микроавтобусами.

Выборы проходят в условиях чрезвычайных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Каждому гражданину на избирательном участке будет предоставляться защитная маска, каждый должен прийти со своей ручкой.

При входе на избирательный участок каждому избирателю в обязательном порядке измерят температуру. Также температуру будут измерять все членам избирательных комиссий и наблюдателям, а занесением данных в специальный журнал.

Для наблюдения за выборами президента аккредитовано 1887 национальных и 310 международных наблюдателей. Согласно опубликованным спискам, больше всего наблюдателей аккредитовала ассоциация "Promo-LEX" - 1124 человека. Неправительственная организация "МИРАД" аккредитовала 302 наблюдателя. На всех участках внутри страны по запросу кандидатов на пост президента участников выборов были аккредитованы по одному национальному наблюдателю. Кандидат Майя Санду аккредитовала дополнительно еще 27 наблюдателей.

Для мониторинга избирательного процесса за рубежом были аккредитованы 77 наблюдателей от неправительственных организаций и дипломатический миссий, а также 156 наблюдателей от электоральных конкурентов. Больше всех наблюдателей за рубежом аккредитовал кандидат на пост президента Ренато Усатый - 88 человек.

Из 310 международных наблюдателей наибольшее количество представляют Европейскую сеть ENEMO - 48 экспертов, а также 52 переводчика. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) - аккредитовало 38 экспертов и 22 переводчика. Также 38 наблюдателей аккредитовала Миссия СНГ по наблюдению за выборами. Межпарламентскую Ассамблею СНГ представляют 23 человека.

На пост президента Молдавии баллотируются восемь кандидатов. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (Либерально-Демократическая партия Молдавии), действующий президент Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (партия "Шор"), Майя Санду (Партия "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (Партия национального единства) и Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea" ("Объединение"). В таком порядке фамилии кандидатов фигурируют в избирательном бюллетене.

Согласно всем прогнозам и результатам социологических опросов, судьба мандата президента решится во втором туре выборов, 15 ноября, между двумя основными кандидатами - Додоном и бывшим премьер-министром Санду. В 2016 году также эти два кандидата боролись во втором туре. Додон получил тогда в первом туре чуть более 48% голосов, опередив Санду почти на 10 тысяч голосов. Во втором туре победу одержал Додон с разницей в чуть более 4% голосов (около 67 тыс. избирателей). Согласно прогнозам, примерно такая же ситуация может повториться и в 2020 году.