Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

29.10 $/bbl   WTI 36.17 -1.22 Brent 37.65 -1.47

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.11.2020 12:55

Число заражений коронавирусом в сутки в Узбекистане остается высоким, четыре человека скончались - Минздрав

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 254 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране увеличилось до 67 тысяч 055, сообщает в воскресенье Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 259 новых больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных этой инфекцией, в Узбекистане скончались еще четыре человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 568 человек.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 64 тысяч 235 человек (+257 за сутки).

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]