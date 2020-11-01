Число заражений коронавирусом в сутки в Узбекистане остается высоким, четыре человека скончались - Минздрав

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 254 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране увеличилось до 67 тысяч 055, сообщает в воскресенье Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 259 новых больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных этой инфекцией, в Узбекистане скончались еще четыре человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 568 человек.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 64 тысяч 235 человек (+257 за сутки).

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане был выявлен 15 марта.