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Карабахский конфликт 01.11.2020 10:50

ВС Армении вновь обстреливают населенные пункты Азербайджана - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстрелах армянскими ВС населенных пунктов Тертерского и Агджабединского районов.

“С 10:00 1 ноября вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают город Тертер, поселок Шихарх, села Гапанлы, Аскипара, Сахлаабад, а также село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района с использованием артиллерийских установок”, - сообщает Минобороны.



Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]