ВС Армении вновь обстреливают населенные пункты Азербайджана - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстрелах армянскими ВС населенных пунктов Тертерского и Агджабединского районов.

“С 10:00 1 ноября вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают город Тертер, поселок Шихарх, села Гапанлы, Аскипара, Сахлаабад, а также село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района с использованием артиллерийских установок”, - сообщает Минобороны.







Х.Насирзаде