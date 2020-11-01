На Украине за сутки почти 8 тыс. заболевших COVID-19, выздоровели более 2,5 тыс., умерли 110 человек

На Украине, по состоянию на утро воскресенья, зафиксировано 7959 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2513 человек, умерли 110 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 31 октября, было зафиксировано рекордное количество 8752 новых заболевших COVID-19, 30 октября зафиксировано 8312 новых случаев заболевания, 29 октября было зарегистрировано 7342 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, 28 октября было зафиксировано 7474 заболевших.
На данный момент на Украине COVID-19 болеют 226 693 человека, что на 5366 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (883), Житомирской области (708), Киеве (689), Донецкой (545), Хмельницкой (424) областях.
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