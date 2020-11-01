Общее число зараженных коронавирусом в Армении с начала пандемии превысило 92 тыс. человек

Медики в Армении за сутки выявили COVID-19 у 2 тыс. 441 человека, общее число подтвержденных случаев заражения в республике достигло 92 тыс. 254, сообщил в воскресенье единый информационный центр республики.

В воскресенье в Армении зарегистрировано больше новых случаев коронавируса, чем в субботу и пятницу. Накануне в республике сообщалось о 2 тыс. 381 новом случае заражения, в пятницу - о 2 тыс. 398 случаях.

По данным центра, еще 28 пациентов с коронавирусом скончались, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 736. "Из них 1 тыс. 363 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 373 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 55 тыс. 827 человек (+510 за сутки).