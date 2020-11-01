Почти 18,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 245 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 18 тыс. 665 случаев, умерли за сутки 245 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 640 (24,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Новый антирекорд по новым случаям COVID-19 в РФ был поставлен на этой неделе: в пятницу, количество новых случаев в сутки превысило отметку 18 тыс. и составило 18 тыс. 283 случая, накануне в субботу было 18 тыс. 140 новых случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 261. Накануне их было 4 тыс. 952.

Количество выписанных за сутки в столице составило 3 тыс. 341 человек, умерли 52 человека.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн. 636 тыс. 781 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерло за весь период 28 тыс. 235 человек, количество выписанных за весь период составило 1 млн. 225 тыс. 673 человек, в том числе 10 тыс. 259 были выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 382 тыс. 873.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 896 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 545 - в Московской области, 394 - в Нижегородской области, 365 - в Архангельской области, 314 - в Ростовской области, 299 - в Воронежской области, 296 - в Красноярском крае, 275 - в Свердловской области, 238 - в Иркутской области, по 235 новых пациентов в Бурятии, Забайкальском крае. 231 - в Хабаровском крае, 230 - в Коми, 223 - в Алтайском крае, 212 - в Волгоградской области, 208 - в Ульяновской области, 204 - в Мурманской области, 203 - в Крыму, 199 - в Омской области, по 198 новых случаев в Ставропольском крае, Приморском крае. По 196 - в Республике Алтай, Томской области. 194 - в Ханты-Мансийском АО, 193 - в Саратовской области, 190 - в Якутии, 189 - в Кемеровской области, 185 - в Ямало-Ненецком АО, 182 - в Оренбургской области, 178 - в Самарской области, 177 - в Новосибирской области, 170 - в Пермском крае, 165 - в Пензенской области, 164 - в Челябинской области, 163 - в Брянской области, 158 - в Кировской области, 157 - в Тверской области, 151 - в Тюменской области, по 145 - в Хакасии, Амурской области. 138 - в Краснодарском крае, 137 - в Ленинградской области, 130 - в Ярославской области, 129 - в Орловской области, 127 - в Курской области, 126 - в Удмуртии, 125 - в Астраханской области, 124 - в Костромской области, 123 - в Тульской области, 120 - в Ивановской области, по 119 - в Белгородской области, Псковской области. 116 - в Карелии, 111 - в Калужской области, 109 - в Смоленской области.

По 105 новых диагнозов в Вологодской и Калининградской областях. 103 - в Владимирской области, 102 - в Рязанской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 52 пациентов скончалось за сутки в Москве, 29 - в Санкт-Петербурге, 13 - в Нижегородской области, 11 - в Ростовской области, 10 - в Удмуртии, по 9 - в Бурятии, Московской области. По 7 умерших в Краснодарском крае, Красноярском крае. По 6 - в Иркутской области, Омской области. По 5 летальных случаев в Крыму, Свердловской области, Забайкальском крае. По 4 летальных исхода в Чувашии, Ханты-Мансийском АО, Волгоградской области, Новосибирской области, Ставропольском крае, Пермском крае. По три - в Брянской, Владимирской, Воронежской, Вологодской и Мурманской областях.

По два летальных исхода в Коми, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ивановской, Калужской, Тверской, Пензенской, Саратовской, Томской областях, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях. По одному - в Чечне, Башкирии, Ямало-Ненецком АО, Курской, Кировской областях и Севастополе.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 61 млн тестов на COVID-19, из них 587 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 389 тыс. 660 человек.