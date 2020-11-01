В Австралии впервые с июня не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

Медицинские службы Австралии впервые с 9 июня не зарегистрировали за истекшие сутки новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, заявил в воскресенье министр здравоохранения страны Грег Хант.
"Сегодня ноль случаев передачи (вируса - ИФ) - по всей Австралии. Это первый с 9 июня день с нулевым уровнем инфицирования", - написал он в твиттере.
"Спасибо всем вам, сотрудникам сферы общественного здравоохранения, и в первую очередь - народу Австралии", - добавил он.
Западные СМИ уточняют, что небольшое количество случаев заболевания еще фиксируется в карантинных учреждениях, где находятся прибывшие из-за границы жители Австралии. На данный момент в стране отмечаются менее 200 активных случаев заболевания.
Между тем, во втором по величине городе Австралии Мельбурне, где власти ранее вводили карантин, отменили распоряжение для жителей оставаться дома. Вновь открыты магазины, бары и рестораны.
В данный момент австралийские власти концентрируют усилия на возвращении домой австралийцев, застрявших из-за пандемии за границей, на воссоединении семей, разлученных эпидемией, и на восстановлении свободного перемещения внутри страны.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Австралии за время пандемии диагностировали 27 595 случаев заражения коронавируса. 907 инфицированных скончались, а 25 336 человек выздоровели.
Посольство РФ в Ереване считается информационным выбросом сообщения о гибели двух российских пограничников на южной границе Армении
Посол РФ в Турции призывает воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации в Нагорном Карабахе
ВС Азербайджана в воскресенье уничтожили две артиллерийские батареи ВС Армении - Минобороны
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В правящей партии Грузии не считают, что бойкот оппозиции помешает признанию полномочий парламента
Оппозиция Грузии не признает состоявшиеся 31 октября парламентские выборы и отказывается от депутатских мандатов
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение