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Здравоохранение 01.11.2020 17:48

В Белоруссии за сутки выявлено 977 новых случаев заражения COVID-19, пять пациентов скончались

В Белоруссии, с начала пандемии и по состоянию на 1 ноября, зарегистрированы 99 тыс. 459 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве республики в воскресенье.

Прирост за последние сутки составил 977 случаев против 983 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 985 пациентов (на 31 октября - 980) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 1 ноября выздоровели и выписаны 87 тыс. 188 пациентов (на 31 октября - 86 тыс. 663), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 525 человек.

Всего проведено 2 млн. 522 тыс. 817 тестов (на 31 октября - 2 млн. 495 тыс. 602).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]