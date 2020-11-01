В Белоруссии за сутки выявлено 977 новых случаев заражения COVID-19, пять пациентов скончались

В Белоруссии, с начала пандемии и по состоянию на 1 ноября, зарегистрированы 99 тыс. 459 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве республики в воскресенье.
Прирост за последние сутки составил 977 случаев против 983 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 985 пациентов (на 31 октября - 980) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 1 ноября выздоровели и выписаны 87 тыс. 188 пациентов (на 31 октября - 86 тыс. 663), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 525 человек.
Всего проведено 2 млн. 522 тыс. 817 тестов (на 31 октября - 2 млн. 495 тыс. 602).
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