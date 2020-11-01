Письмо премьера Армении президенту РФ является признанием поражения Еревана в Карабахе - Алиев

Письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленное президенту РФ Владимиру Путину, является признанием поражения в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Фактически, Армения признала поражение. Как вам известно, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием своего поражения", - отметил Алиев в воскресенье на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Алиев отметил, что в этом письме Ереван просил у Москвы военной поддержки, хотя для этого нет оснований. "Азербайджан проводит свои военные операции на признанной международным сообществом территории Азербайджана, на территории Армении никаких операций не проводится, и у нас нет таких планов. Если бы это было так, мы бы сделали это в июле этого года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе, и мы вывели Армению с наших земель, не пересекая государственную границу", - отметил глава государства.

По словам президента, премьер Армении, отправив письмо российскому лидеру, с одной стороны признает свое поражение, но с другой не хочет полностью сдаваться.

"Сегодня продолжение войны и потери с обеих сторон - результат большой ответственности и безобразия Пашиняна. Вся ответственность лежит на Армении, и если она признает это поражение и покинет наши земли, наиболее приемлемый вариант - решить вопрос за столом переговоров. Словом, решение этой проблемы уже происходит. Я сказал, что Азербайджан выполняет резолюции Совбеза ООН и выполнил большинство основных принципов. Надеюсь, что остальные базовые принципы будут реализованы и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде