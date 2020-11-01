Посол РФ в Турции призывает воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации в Нагорном Карабахе

В настоящий момент всем необходимо воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Надо учесть главное: идут бои, гибнут люди, поэтому если у кого-то сейчас есть малейшая возможность повлиять на развитие событий, внести сколь-либо реальный вклад в достижение прекращения огня, её надо использовать. И, естественно, всем сейчас необходимо воздерживаться от шагов, способных добавить горючего материала в огонь этого конфликта", - сказал Ерхов.

Он отметил, что Москва и Анкара "поддерживают самые тесные контакты" по ситуации в Нагорном Карабахе.

Посол также выразил сожаление в связи с тем, что "поступают, прежде всего, через средства массовой информации, сведения о присутствии в зоне конфликта боевиков, прибывающих туда из Сирии и, возможно, других "горячих точек".