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Здравоохранение 01.11.2020 21:50

В Иране зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19, более 430 человек

Медицинские службы Ирана за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом - 434 умерших, передает в воскресенье агентство "Тасним".

Ранее максимальное число скончавшихся за сутки лиц, зараженных коронавирусом, составляло 415.

Также медики выявили за сутки 7 719 случаев Covid-19.

Всего, по данным иранского Минздрава, за время эпидемии в стране зафиксированы 620 491 случай коронавируса. Скончались 35 298 человек, выздоровели 486 691 пациентов.

Между тем, накануне президент Ирана Хасан Рухани объявил, что в связи с распространением коронавируса в 25 из 31 провинции страны со среды будут введены новые ограничительные меры. Так, на 10 дней закроются школы, институты, мечети.

Кроме этого, правительство запретило проведение свадеб, поминальных обрядов и конференций в Тегеране - вплоть до дальнейшего уведомления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]