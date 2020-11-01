В Иране зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19, более 430 человек

Медицинские службы Ирана за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом - 434 умерших, передает в воскресенье агентство "Тасним".
Ранее максимальное число скончавшихся за сутки лиц, зараженных коронавирусом, составляло 415.
Также медики выявили за сутки 7 719 случаев Covid-19.
Всего, по данным иранского Минздрава, за время эпидемии в стране зафиксированы 620 491 случай коронавируса. Скончались 35 298 человек, выздоровели 486 691 пациентов.
Между тем, накануне президент Ирана Хасан Рухани объявил, что в связи с распространением коронавируса в 25 из 31 провинции страны со среды будут введены новые ограничительные меры. Так, на 10 дней закроются школы, институты, мечети.
Кроме этого, правительство запретило проведение свадеб, поминальных обрядов и конференций в Тегеране - вплоть до дальнейшего уведомления.
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