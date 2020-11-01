Минобороны Азербайджана опровергает новость о сбитом азербайджанском беспилотнике

Минобороны Азербайджана опровергает новость армянской стороны о сбитом азербайджанском беспилотнике.

“Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом 1 ноября над Ханкенди БПЛА армии Азербайджана не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде