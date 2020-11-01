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Внешняя политика 01.11.2020 16:55

Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на парламентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, сообщает пресс-служба президента.

“Алиев поздравил премьера с победой правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии поблагодарил главу государства за поздравления”, - отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение развитием дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, основанных на стратегическом партнерстве, и обсудили вопросы, касающиеся будущих перспектив двусторонних отношений.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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