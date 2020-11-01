Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили текущую ситуацию в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье провел встречу с прибывшим в Баку с рабочим визитом министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

“В ходе встречи министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Байрамов сообщил своему турецкому коллеге, что ВС Армении открыли огонь по азербайджанским гражданам, несмотря на соглашения о прекращении огня, повторно обстреляв азербайджанские поселения после встречи в Женеве, тем самым игнорируя призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ, при этом грубо нарушив международное гуманитарное право”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, Байрамов и Чавушоглу подчеркнули важность прекращения оккупации азербайджанских территорий в соответствии с требованиями резолюций Совбеза ООН для обеспечения прочного мира в регионе.

Х.Насирзаде