У властей Италии есть 48 часов для эффективного ужесточения мер против COVID-19 - министр здравоохранения

Итальянские власти располагают всего 48 часами, чтобы ввести новые ограничительные меры и попытаться сдержать распространение коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
"У нас есть 48 часов, чтобы попытаться одобрить дальнейшее ужесточение правил, слишком много людей вокруг (инфицированы - ИФ)", - приводит слова министра издание The Guardian.
"Рост заболеваемости до сих пор очень высок", - отметил он, назвав эти данные "пугающими".
Он добавил, что, похоже, единственным вариантом действий является введение режима изоляции, пусть не столь длительного, как весной этого года.
Тем временем, отмечает The Guardian, премьер-министр Италии Джузеппе Конте проводит совещание с представителями местных властей и оппозиционных партий по поводу новых мер против коронавируса. Ожидается, что не ранее понедельника может быть объявлено об ограничениях на перемещения между регионами страны, о возможности карантинов на локальном уровне и о расширении масштабов дистанционного образования.
Накануне в Италии выявили за сутки рекордные почти 32 тыс. случаев коронавируса. Также скончались почти 300 инфицированных.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии диагностировали 679 430 случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 618 инфицированных, вылечились 289 426 человек.
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