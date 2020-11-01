В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19, 10 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 175 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 56 тыс. 444, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 095 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 10 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 740.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 44 тыс. 157 человек (+614 за сутки).
В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 11 тыс. 547 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10,632 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 363 тыс. 539 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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