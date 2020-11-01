Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

29.10 $/bbl   WTI 36.17 -1.22 Brent 37.65 -1.47

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.11.2020 17:54

В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19, 10 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 175 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 56 тыс. 444, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 095 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 10 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 740.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 44 тыс. 157 человек (+614 за сутки).

В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 11 тыс. 547 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10,632 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 363 тыс. 539 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,4 млн, число жертв - 1 млн 60 тыс. - университет Хопкинса Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 43 тыс., инфицированных - более 35,4 млн человек - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34,5 млн человек - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]