ВС Азербайджана уничтожили две РСЗО "Град" ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Две РСЗО "Град" противника были уничтожены в Зангиланском районе армяно-азербайджанской государственной границы", - подчеркивает Минобороны.

Видеокадры уничтожения техники противника приводятся по ссылке: https://youtu.be/1aCmcgKGNeg

Н.Аббасова