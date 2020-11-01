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СНГ 01.11.2020 18:12

Выборы президента Молдавии признаны состоявшимися

Выборы президента Молдавии состоялись, свидетельствует диаграмма, которая в режиме он-лайн отражает ход голосования на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно этой диаграмме, к 16.00 местного времени в выборах приняло участие более 935 тыс. человек, что составляет чуть более 33% избирателей от списочного состава.

Согласно законодательству, для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей.

При этом ЦИК уточняет, что ведет подсчет, исходя из избирательной базы в 2 807 182 избирателя. Это означает, что комиссия не включила в общую базу избирателей жителей Приднестровского региона с подтвержденным гражданством Молдавии и тех, кто постоянно проживает за рубежом, имея гражданство Молдавии.

Перед выборами ЦИК сообщил, что количество граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, составляет 3 287 140 человек. Центризбирком уточнил тогда, что Регистр включает лиц, имеющих молдавское гражданство, но не имеющих регистрации дома или по месту жительства, в том числе эмигрировавших за границу и жителей Приднестровья.

Однако, при подсчете активности избирателей, учитываются только граждане с постоянным местом жительством. Остальные включаются в дополнительные списки на 139 участках за рубежом и 42 участках, открытых специально для жителей Приднестровья.

Активность избирателей на выборах президента несколько ниже, чем было четыре года назад и на парламентских выборах в 2019 году. В то же время, избиратели на участках за рубежом и для жителей Приднестровья голосуют более активно. На многих избирательных участках в Берлине, Лондоне, Бухаресте, Праге и других европейских городах выстроились длинные очереди граждан Молдавии, желающих принять участие в голосовании.

Избирательные участки будут работать до 21.00 по местному времени (23.00).

На пост президента баллотируются восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Игорь Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]