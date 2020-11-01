Оппозиция Грузии не признает состоявшиеся 31 октября парламентские выборы и отказывается от депутатских мандатов

В Грузии на призыв лидеров оппозиции выразить массовый протест "сфальсифицированным выборам" и собраться гражданам в воскресенье на проспекте Руставели откликнулись несколько тысяч сторонников оппозиции, передает корреспондент "Интерфакса".

На митинге лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в новый парламент.

"Мы встретимся с руководителями дипломатических миссий и передадим им все документальные материалы, как правящая партия фальсифицировала выборы и подкупала избирателей. Мы продолжим давление на власть с улицы, пока не будут назначены новые внеочередные свободные выборы", - заявила на митинге одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Зурабишвили.

"Мы сделаем все, чтобы этот парламент не смог работать. Власти нас оскорбили, отняв право голоса и украв выборы. Нам такой парламент не нужен", - заявил со своей стороны один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.

По итогам состоявшихся в субботу парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта" может получить в парламенте нового созыва около 90 депутатских мандатов.

Оппозиция считает такое распределение мест откровенным "воровством". Ее представители представили общественности и ЦИК неопровержимые факты переписывания итоговых документов по голосованию на избирательных участка, подкупа избирателей прямо у избирательных участков, мобилизации криминальных элементов для давления на избирателей. Оппозиционеры считают, что при справедливых выборах они получили бы большинство в парламенте.

В ночь на воскресенье при включении в эфир грузинских оппозиционных телеканалов бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию к массовым акциям протеста против властей.

Между тем наблюдатели на брифинге в воскресение оценили состоявшиеся в Грузии парламентские выборы, как конкурентные, в ходе которых были защищены все фундаментальные права.

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников собраться в следующее воскресенье и продолжить протест.