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Регион 01.11.2020 19:05

В правящей партии Грузии не считают, что бойкот оппозиции помешает признанию полномочий парламента

В правящей партии "Грузинская мечта" не считают, что бойкот оппозиции помешает признанию полномочий парламента нового созыва.

Как заявил журналистам в воскресенье лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, заявления представителей оппозиционных партий о том, что для легитимации парламента необходимо присутствие в момент его первого заседания минимум 2/3 избранных депутатов не соответствует действительности.

По его словам, согласно конституции, парламент полномочен приступить к работе, если на заседании присутствует большинство списочного состава, то есть 76 депутатов.

При этом Мдинарадзе выразил уверенность, что "Грузинская мечта" будет иметь в парламенте нового созыва даже не 76, а более 92 депутатов из 150.

Он заявляет, что, если оппозиция примет решение отказаться от мандатов, это вызовет сожаление, так как "они обязаны уважать волю избирателя".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]