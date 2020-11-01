В правящей партии Грузии не считают, что бойкот оппозиции помешает признанию полномочий парламента

В правящей партии "Грузинская мечта" не считают, что бойкот оппозиции помешает признанию полномочий парламента нового созыва.

Как заявил журналистам в воскресенье лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, заявления представителей оппозиционных партий о том, что для легитимации парламента необходимо присутствие в момент его первого заседания минимум 2/3 избранных депутатов не соответствует действительности.

По его словам, согласно конституции, парламент полномочен приступить к работе, если на заседании присутствует большинство списочного состава, то есть 76 депутатов.

При этом Мдинарадзе выразил уверенность, что "Грузинская мечта" будет иметь в парламенте нового созыва даже не 76, а более 92 депутатов из 150.

Он заявляет, что, если оппозиция примет решение отказаться от мандатов, это вызовет сожаление, так как "они обязаны уважать волю избирателя".