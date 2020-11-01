Турция через систему оповещения на морях (NAVTEX) уведомила о продлении работы турецкого исследовательского судна "Оруч Реис" в Средиземном море до 14 ноября, сообщает издание "Йени шафак".

Ранее разрешение на работы действовало до среды 4 ноября.

"Йени шафак" напоминает, что судно, в частности, занимается геологоразведкой на нефть и газ в восточном Средиземноморье.

Также в данной исследовательской деятельности задействованы судно снабжения "Атаман" и буксир "Чингисхан".

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.