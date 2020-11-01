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Карабахский конфликт 01.11.2020 18:50

ВС Азербайджана в воскресенье уничтожили две артиллерийские батареи ВС Армении - Минобороны

Азербайджанские военные в воскресенье уничтожили две артиллерийские батареи ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"ВС Азербайджана в течение дня на различных направлениях фронта уничтожили две артиллерийские батареи противника", - сообщает оборонное ведомство.

Соответствующие видеокадры приводятся по ссылке: https://youtu.be/zs-8PBKlZWw

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БАТАРЕИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]