ВС Азербайджана в воскресенье уничтожили две артиллерийские батареи ВС Армении - Минобороны

Азербайджанские военные в воскресенье уничтожили две артиллерийские батареи ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"ВС Азербайджана в течение дня на различных направлениях фронта уничтожили две артиллерийские батареи противника", - сообщает оборонное ведомство.

Соответствующие видеокадры приводятся по ссылке: https://youtu.be/zs-8PBKlZWw

Н.Аббасова