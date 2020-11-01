Посольство РФ в Ереване считается информационным выбросом сообщения о гибели двух российских пограничников на южной границе Армении

Посольство России в Армении опровергло появившиеся в ряде армянских СМИ сведения якобы о гибели двух российских пограничников в результате обстрелов территории Армении на юге республики.

"В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках "сведения" о гибели двух российских пограничников сообщаем: это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", - говорится в комментарии российской дипмиссии, размещенном в фейсбуке.

Ранее министерство обороны Армении также опровергло сведения о гибели двух российских пограничников.