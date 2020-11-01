Президент Украины видит заговор старых элит в решении Конституционного суда по национальному антикоррупционному ведомству

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение Конституционного суда страны об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства принято в пользу некоторых олигархов.

"Я точно знаю, что демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни", - написал Зеленский в фейсбуке в воскресенье.

По его мнению, Конституционный суд, "решил противопоставить себя государству и обществу", а старые элиты "не хотят нормального государства".

КС ранее обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.