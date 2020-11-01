Президент Украины видит заговор старых элит в решении Конституционного суда по национальному антикоррупционному ведомству

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение Конституционного суда страны об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства принято в пользу некоторых олигархов.
"Я точно знаю, что демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни", - написал Зеленский в фейсбуке в воскресенье.
По его мнению, Конституционный суд, "решил противопоставить себя государству и обществу", а старые элиты "не хотят нормального государства".
КС ранее обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.
ВС Азербайджана уничтожили автомобильную колонну противника - Минобороны
Посольство РФ в Ереване считается информационным выбросом сообщения о гибели двух российских пограничников на южной границе Армении
Посол РФ в Турции призывает воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации в Нагорном Карабахе
Турция продлила срок работ исследовательского судна "Оруч Реис" в восточном Средиземноморье до 14 ноября
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
В Иране зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19, более 430 человек
На улицы Минска вышли 5 тыс. протестующих
Не менее семи человек стали жертвами тайфуна "Гони" на Филиппинах
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение