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СНГ 01.11.2020 21:10

Президент Украины видит заговор старых элит в решении Конституционного суда по национальному антикоррупционному ведомству

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение Конституционного суда страны об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства принято в пользу некоторых олигархов.

"Я точно знаю, что демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни", - написал Зеленский в фейсбуке в воскресенье.

По его мнению, Конституционный суд, "решил противопоставить себя государству и обществу", а старые элиты "не хотят нормального государства".

КС ранее обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

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Тэги: УКРАИНА, КС, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]