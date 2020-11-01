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Регион 01.11.2020 19:34

"Грузинская мечта" набирает более 48% на парламентских выборах в Грузии после обработки почти 100% бюллетеней

Центризбирком Грузии обработал данные 99,77% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах 31 октября, по итогам которых лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 48,16% голосов.

По данным ЦИК, блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 27,12%.

Всего участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

В ночь на воскресенье оппозиция в Грузии отказалась соглашаться с данными ЦИК и призвала своих сторонников во второй половине дня 1 ноября собраться на митинг в Тбилиси. Митинг прошел без инцидентов, на нем собралось несколько тысяч человек.

После митинга лидеры оппозиционных партий вместе с несколькими сотнями своих сторонников провели шествие к резиденции лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники шествия выкрикивали лозунги: "Выходи!" и некоторые из них попытались прорваться в резиденцию. Полиция не позволила им это сделать и оттеснила от ворот резиденции. Ранее на митинге лидеры оппозиции пообещали провести масштабный митинг через неделю.

Ранее в воскресенье глава наблюдательской миссии от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал политические партии в Грузии дождаться окончательных результатов подсчета голосов избирателей и затем делать выводы.

"Призываю все стороны, в первую очередь, сначала посмотреть какие будут результаты, а потом если будет нужно использовать возможности в направлении обжалования. После этого можно делать выводы о том, какие результаты у этих выборов", - сказал Кокс, отметив, что выражать протест в день голосования не является показателем "созревшей демократии".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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