"Грузинская мечта" набирает более 48% на парламентских выборах в Грузии после обработки почти 100% бюллетеней

Центризбирком Грузии обработал данные 99,77% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах 31 октября, по итогам которых лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 48,16% голосов.
По данным ЦИК, блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 27,12%.
Всего участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.
В ночь на воскресенье оппозиция в Грузии отказалась соглашаться с данными ЦИК и призвала своих сторонников во второй половине дня 1 ноября собраться на митинг в Тбилиси. Митинг прошел без инцидентов, на нем собралось несколько тысяч человек.
После митинга лидеры оппозиционных партий вместе с несколькими сотнями своих сторонников провели шествие к резиденции лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники шествия выкрикивали лозунги: "Выходи!" и некоторые из них попытались прорваться в резиденцию. Полиция не позволила им это сделать и оттеснила от ворот резиденции. Ранее на митинге лидеры оппозиции пообещали провести масштабный митинг через неделю.
Ранее в воскресенье глава наблюдательской миссии от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал политические партии в Грузии дождаться окончательных результатов подсчета голосов избирателей и затем делать выводы.
"Призываю все стороны, в первую очередь, сначала посмотреть какие будут результаты, а потом если будет нужно использовать возможности в направлении обжалования. После этого можно делать выводы о том, какие результаты у этих выборов", - сказал Кокс, отметив, что выражать протест в день голосования не является показателем "созревшей демократии".
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