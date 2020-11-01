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Дальнее зарубежье 01.11.2020 20:43

Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов - опрос

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает президента республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.

Так, за Байдена выступили 52% опрошенных американцев, тогда как 42% поддерживают нынешнего главу государства. При этом две недели назад, указывает NBC, Байден имел популярность в 54%, а Трамп - те же 42%.

В то же время Байден превзошел Трампа по популярности на шесть процентных пунктов (51% против 45%) в 12 колеблющихся штатах, где пока неясно, за кого проголосует большинство: Аризоне, Флориде, Джорджии, Айове, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Также Байден пользуется более значительной поддержкой среди афроамериканцев, избирателей в возрасте 18-34 лет, женщин, престарелых лиц, белых избирателей с дипломами об окончании высшего образования. Трамп в свою очередь более популярен среди белых избирателей вообще и белых избирателей без дипломов об окончании высшего образования.

48% респондентов также высказались в пользу того, чтобы Конгресс контролировали демократы, а 43% - республиканцы. При этом 45% опрошенных одобрили работу Трампа на посту президента, а 52% - нет.

В опросе, проведенном 29-31 октября, принимали участие 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

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Тэги: США, КАНДИДАТЫ, ПОПУЛЯРНОСТЬ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]