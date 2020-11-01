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Регион 01.11.2020 21:21

Иран ограничивает въезд и выезд из городов, наиболее пострадавших от COVID-19

Власти Ирана с понедельника вводят ограничения на въезд и выезд из столиц 25 провинций страны в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом COVID-19, сообщил в воскресенье телеканал "Пресс-ТВ".

Покидать города или въезжать в них нельзя на личном автотранспорте, регистрационные знаки которых относятся к этой провинции. Также запрещен въезд в эти города на машинах, не зарегистрированных в данной местности.

В то же время запрет не касается полицейских автомобилей, карет скорой помощи, транспорта технических служб.

Ограничения будут действовать вплоть до пятницы 6 ноября.

Ранее стало известно, что медицинские службы Ирана зафиксировали рекордное количество летальных исходов за сутки среди пациентов с коронавирусом - 434 умерших. Также медики выявили за сутки 7 719 случаев Covid-19.

Всего, по данным иранского Минздрава, за время эпидемии в стране зафиксированы 620 491 случай коронавируса. Скончались 35 298 человек, выздоровели 486 691 пациентов.

Между тем, накануне президент Ирана Хасан Рухани объявил, что в связи с распространением коронавируса в 25 из 31 провинции страны со среды будут введены новые ограничительные меры. Так, на 10 дней закроются школы, институты, мечети.

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Тэги: ИРАН, ТРАНСПОРТ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]