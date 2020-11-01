Иран ограничивает въезд и выезд из городов, наиболее пострадавших от COVID-19

Власти Ирана с понедельника вводят ограничения на въезд и выезд из столиц 25 провинций страны в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом COVID-19, сообщил в воскресенье телеканал "Пресс-ТВ".
Покидать города или въезжать в них нельзя на личном автотранспорте, регистрационные знаки которых относятся к этой провинции. Также запрещен въезд в эти города на машинах, не зарегистрированных в данной местности.
В то же время запрет не касается полицейских автомобилей, карет скорой помощи, транспорта технических служб.
Ограничения будут действовать вплоть до пятницы 6 ноября.
Ранее стало известно, что медицинские службы Ирана зафиксировали рекордное количество летальных исходов за сутки среди пациентов с коронавирусом - 434 умерших. Также медики выявили за сутки 7 719 случаев Covid-19.
Всего, по данным иранского Минздрава, за время эпидемии в стране зафиксированы 620 491 случай коронавируса. Скончались 35 298 человек, выздоровели 486 691 пациентов.
Между тем, накануне президент Ирана Хасан Рухани объявил, что в связи с распространением коронавируса в 25 из 31 провинции страны со среды будут введены новые ограничительные меры. Так, на 10 дней закроются школы, институты, мечети.
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