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Дальнее зарубежье 01.11.2020 22:34

В Британии за сутки выявили более 23 тыс. случаев COVID-19, умерли 162 зараженных

Медицинские службы Великобритании за сутки диагностировали 23 254 случаев коронавируса COVID-19, сообщает британское издание The Guardian.

Также была зафиксирована смерть 162 человек, зараженных COVID-19.

Показатели за прошлые сутки составили 21 915 и 326 соответственно. Однако, указывает издание, более низкие цифры за воскресенье часто возникают из-за задержек в передаче данных об эпидемиологической обстановке.

Всего, отмечает The Guardian, в Великобритании выявили более 1 млн случаев коронавируса - 1 034 914. Число скончавшихся с COVID-19 выросло до 46 717.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября по 2 декабря в Англии облегченного варианта режима самоизоляции. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только на вынос. Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Премьер признал, что вводимые меры больно ударят по малому и среднему бизнесу и пообещал поддерживать его.

Однако старший министр Майкл Гоув не стал отрицать, что режим самоизоляции в Англии может продлиться дольше запланированного месяца.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]