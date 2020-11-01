В Британии за сутки выявили более 23 тыс. случаев COVID-19, умерли 162 зараженных

Медицинские службы Великобритании за сутки диагностировали 23 254 случаев коронавируса COVID-19, сообщает британское издание The Guardian.
Также была зафиксирована смерть 162 человек, зараженных COVID-19.
Показатели за прошлые сутки составили 21 915 и 326 соответственно. Однако, указывает издание, более низкие цифры за воскресенье часто возникают из-за задержек в передаче данных об эпидемиологической обстановке.
Всего, отмечает The Guardian, в Великобритании выявили более 1 млн случаев коронавируса - 1 034 914. Число скончавшихся с COVID-19 выросло до 46 717.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября по 2 декабря в Англии облегченного варианта режима самоизоляции. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только на вынос. Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжат работать.
Премьер признал, что вводимые меры больно ударят по малому и среднему бизнесу и пообещал поддерживать его.
Однако старший министр Майкл Гоув не стал отрицать, что режим самоизоляции в Англии может продлиться дольше запланированного месяца.
ВС Азербайджана нанесли авиаудар по позициям армянских войск - Минобороны
ВС Азербайджана уничтожили автомобильную колонну противника - Минобороны
Посольство РФ в Ереване считается информационным выбросом сообщения о гибели двух российских пограничников на южной границе Армении
Турция продлила срок работ исследовательского судна "Оруч Реис" в восточном Средиземноморье до 14 ноября
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
В странах Балтии суточный прирост новых заболевших COVID-19 значительно вырос к концу недели, в лидерах по-прежнему Литва
В Иране зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19, более 430 человек
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение